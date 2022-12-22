Во Владимирской области 25 километров региональных дорог получат освещение

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, сотрудники «Владупрадора» в нынешнем году должны установить светильники в 17 населенных пунктах на дорогах регионального и межмуниципального значения, в общей сложности свет получат 25,6 километров трасс.

На 15 объектах работы уже завершены, в то время как еще на пяти проводится подключение фонарей к электросети.

Всего в настоящее время построено 23,8 километров линий освещения, проходящих через деревню Раменье и станцию Мстера Вязниковского района, поселок Чулково Гороховецкого района, деревни Волковойно Камешковского района, Бедрино Ковровского района, Лехтово Меленковского района, Копнино Селивановского района, поселок Бег и деревню Лаврово Судогодского района, поселок Садовый и села Крапивье, Романово и Цибеево Суздальского района, а также село Чеково Юрьев-Польского района.

Также на двух объектах завершается устройство линий освещения. Первый участок находится в селе Васильково на трассе «Владимир-Иваново» - Порецкое — Мордыш в Суздальском районе и в Лакинске на дороге к поселку Ставрово Собинского района.