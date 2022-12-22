В Суздальском районе во время пожара в жилом доме эвакуированы шесть человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 21.32 диспетчеры Суздальского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о горящем доме №1 в поселке Сокол.

На место выехали 16 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. На месте пожарные увидели, что подъезд дома заполнен дымом. Внутрь прошло одно звено газодымозащитников для разведки, тушения и эвакуации людей.

Из дома эвакуировали шесть человек, включая троих детей, вскоре пожар был ликвидирован — горение происходило в квартире на площади 5 квадратных метров, пострадали вещи и внутренняя отделка. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.