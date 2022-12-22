Во Владимирской области 22 декабря 2022 года коронавирусом заболел 41 человек

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 декабря 2022 года лабораторно подтвержден 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 11 сл. в г.Владимире, 2 сл. в Муромском, 8 сл. в Ковровском, 2 сл. в Петушинском, 1 сл. в Александровском, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Вязниковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178323 случая заболевания (49514 сл. в г. Владимире, 19257 сл. в Муромском, 21074 сл. в Ковровском, 6349 сл. в Петушинском, 8609 сл. в Кольчугинском, 10938 сл. в Александровском, 7224 сл. в Юрьев-Польском, 15828 сл. в Гусь-Хрустальном, 1734 сл. в Судогодском, 3573 сл. в Собинском, 1960 сл. в г. Радужный, 5811 сл. в Киржачском, 4067 сл. в Камешковском, 3289 сл. в Гороховецком, 4555 сл. в Меленковском, 6025 сл. в Вязниковском, 6203 сл. в Суздальском, 2313 сл. в Селивановском).