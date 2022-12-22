Участковый из Владимира помог поймать мошенника, обманувшего бабушку на 100 тысяч рублей

.

Владимирский участковый Александр Копляков помог поймать мошенника, обманувшего бабушку. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, именно его показания помогли найти преступника.

Дело было так. Сначала он на улице заметил незнакомого подозрительного мужчину. Тот вел себя странно, и полицейский проверил его документы. А через час ему поступило сообщение о мошенничестве на его участке в отношении 79-летней женщины. Пенсионерка рассказала, что ей поступил звонок, якобы от дочери. Женщина сказала, что она стала виновницей ДТП и для компенсации ущерба необходимо срочно отдать деньги. Доверчивая бабушка передала 100 тысяч рублей мужчине-курьеру. И только потом позвонила дочери, чтобы узнать, что никакого ДТП на самом деле не было.

Бабушка описала приметы курьера участковому, который сразу вспомнил подозрительного мужчину, встреченного часом ранее. Описание мужчины совпало. Информацию о приметах гражданина и его данные участковый незамедлительно передал владимирским оперативникам. По приметам удалось выяснить, что походий мужчина уже мошеннничал во Владимире и Коврове. И вскоре мошенника удалось задержать в городе Иваново. Им оказался 20-летний москвич. Сейчас он заключен под стражу.