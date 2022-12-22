Во Владимирской области жители трех деревень оказались в снежном плену

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В Суздальском районе Владимирской области жители трех населённых пунктов оказались в снежном плену. Об этом сообщили представители владимирского отделения ОНФ России.

В результате снежных заносов жители населенных пунктов Катраиха, Доржево и Выселки после обильных снегопадов от 17-18 декабря не могут добраться до работы, отвезти детей в школу или детский сад. К тому же, они рискуют остаться без продуктов. Здесь нет стационарных магазинов и продукты сельчане покупают в автолавке.

Жители этих деревень сначала обратились в районную администрацию. И те даже отчитались о расчистке дорог. Однако жители, попробовав выехать на своих авто, застряли в ближайших сугробах. И в итоге обратились в ОНФ.

«Мы сами два раза застряли, пока добирались до жителей. По их словам, в прошлом году дорогу чистили оперативно, а в этом году проблемы начались с начала зимы. Мы просим администрацию проводить здесь регулярную очистку дороги, чтобы сельчане не оказывались отрезанными от цивилизации», - рассказал эксперт Народного фронта во Владимирской области Алексей Мокеев.