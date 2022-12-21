Новым заместителем главы администрации Владимира назначен Владислав Попов

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Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Владимира Дмитрий Наумов, с 22 декабря к исполнению обязанностей приступит новый заместитель главы горадминистраии по экономическим вопросам Владислав Леонидович Попов.

Как известно, до 21 декабря он являлся заместителем директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.

Собственно в департамент Попов был назначен 29 сентября текущего года. Известно, что он родился в 1973 году в Лебяжском районе Кировской области, в 1995 году окончил Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономика», а в 2000 году Высшую школу экономики в Москве.

С 2001 по 2018 годы Владислав Попов занимал руководящие должности на различных предприятиях, после чего в 2018 году стал уполномоченным по правам предпринимателей Кировской области.