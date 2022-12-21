Владимирский Роспотребнадзор проверил продажу новогодних игрушек

Фото: Управление Роспотребнадзора по Владимирской области

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, в свете грядущих праздников был проведен ряд профилактических мероприятий на территории Владимира и в других районах региона.

Сотрудники управления нанесли визиты в магазины по продаже елочных игрущек, гирлянд и собственно самих елок.

Всего с 1 по 19 декабря было проверено 22 партии игрушек для детей на требования безопасности. В общей сложности проверили 573 игрушки.

Никаких протоколов в ходе рейдов не составлялось, со всеми продавцами проводились профилактические беседы.