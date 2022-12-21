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НовостиОбщество21 декабря 2022 13:10

Во Владимирской области по новому участку М-12 проехала 21 тысяча машин

Таковы данные за первую неделю работы отрезка в 58 километров
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГК "Автодор"

Фото: ГК "Автодор"

Как сообщает Госкомпания «Автодор», за первые семь дней работы второго открывшегося во Владимирской области участка платного автобана М-12 по нему проехала почти 21 тысяча машин. При этом в 60 процентах случаев пользовались трассой жители Москвы и Московской области, а также Владимирской и Нижегородской областей, то есть фактически местные жители.

Примечательно, что в выходные дни почти 70 процентов проездов пришлось на легковые автомобили, а более 20 — на большегрузы. Остальное составила прочая техника.

Также в «Автодоре» отметили, что по сравнению с состоянием на сентябрь, когда в регионе открылся первый участок М-12, уже 40 процентов водителей используют транспондеры, в то время как в момент открытия таковых было лишь 30 процентов.