На водоемах Владимирской области составлено 8 административных протоколов

Местами на водоемах остаются промоины, так что выход на лед еще опасен. Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в ходе заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям были подведены итоги проводившейся в течение месяца операции «Тонкий лед».

Всего в ходе патрулирования было выявлено восемь человек, находившихся на льду в запрещенных местах, по всем фактам были составлены административные протоколы. С теми же, кто выбирался на ледяную корочку там, где запрещающих аншлагов нет, проводились профилактические беседы.

В региональном главке МЧС уточнили, что в настоящее время толщина льда на водоемах Владимирской области составляет от 10 до 30 сантиметров, что в целом достаточно для безопасного выхода человека, однако в связи с систематическими оттепелями в разных местах лед может ослабевать, а местами все еще остаются промоины, особенно на течении.

В связи с этим в ближайшие дни от выхода на ледяную корочку владимирцам и гостям региона рекомендуется отказаться.