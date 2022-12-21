Перед Новым годом жители Владимирской области досрочно получат 9 пособий

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В связи с длительными новогодними праздниками жителям Владимирской области досрочно выплатят меры социальной поддержки за январь 2023.

Эти выплаты включают в себя: ежемесячное детское пособие (в ранее установленном размере); компенсация на дополнительное питание детей до 3-х лет; меры поддержки многодетным семьям; единовременные выплаты при рождении второго и последующего ребенка; меры поддержки труженикам тыла; меры поддержки ветеранам труда; ежемесячная выплата лицам, имеющим продолжительный стаж работы; меры поддержки реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий лицам; областной материнский (семейный) капитал.