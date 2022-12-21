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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 11:35

На станции Владимир обнаружен мертвым машинист грузового поезда

Происшествие случилось вечером 20 декабря в отстойнике для товарных составов
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Даниил Ткаченко

Фото: Даниил Ткаченко

Как сообщает Центральное межрегиональное Следственное управление СК России на транспорте, следователи выясняют обстоятельства скоропостижной смерти машиниста грузового поезда.

По предварительным данным, вечером 20 декабря машинист находящегося в отстойнике станции Владимир состава долгое время не выходил на связь. Диспетчеры отправили на место сотрудников ведомственной охраны РЖД, которые обнаружили мужчину без признаков жизни.

На место выезжала следственно-оперативная группа в составе следователей и сотрудников линейного отдела полиции. В ходе осмотра места происшествия и тела машиниста признаков криминальной смерти не обнаружено.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.