Больше 300 тысяч жителей Владимирской области занимается в спортивных секциях

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В прошлом году во Владимирской области действовало 1778 плоскостных спортивных сооружений (площадки и поля), 821 спортивный зал, 69 плавательных бассейнов и 33 стадиона с трибунами (на 1500 мест и более).

В спортивных секциях Владимирской области, по данным прошлого года, занималось 357554 человек. Из них больше всего отдали свое предпочтение футболу - 43 465 человек, волейболом занимаются 20 152 человека, легкой атлетикой - 19 192 человека, баскетболом - 17 160 человек.

Кстати, 21 декабря считается днем рождения баскетбола. Судя по цифрам Владимирстата, этот вид спорта с каждым годом становится более популярным. Если в 2017 году им занимались 17 023 человека, то в этом году на 137 человек больше.