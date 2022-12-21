За 9 месяцев страховые компании выплатили владимирцам 2,6 миллиарда рублей

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По итогам трех кварталов года объем сборов страховых компаний составил 5,1 млрд рублей, сократившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сборы в сегменте страхования жизни приблизились к 1,4 млрд рублей, снизившись за год на треть.

«Уменьшению привлекательности инвестиционного страхования жизни способствовала низкая доходность по завершившимся договорам. Падение также показали виды страхования, связанные с кредитованием, что связано со снижением у владимирцев спроса на заемные средства», пояснил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.

Сборы по ОСАГО увеличились на 11% до 1,6 млрд рублей. Росту взносов способствовало увеличение стоимости автомобилей и запчастей.

Сумма выплат по всем видам страхования составила 2,6 млрд рублей (+8%). Рост выплат обеспечили договоры страхования жизни, которые составили 45% от всей суммы 1,2 млрд рублей и возросли за счет массового завершения договоров инвестиционного страхования.

Сумма выплат автовладельцам по страховым случаям по договорам ОСАГО за 9 месяцев этого снизилась на 9% и составила 772 млн рублей, а выплаты по имущественному страхованию авто выросли на 29% до 344 млн рублей. Возмещение по страхованию от несчастных случаев и болезней и по ДМС выросли в среднем на 23%, до 66 млн и 116 млн рублей соответственно, что объясняется ростом стоимости медицинских товаров и услуг.