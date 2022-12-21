Во Владимирской области отремонтировали 15 километров на трассе М-7 «Волга»

Фото ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" сообщает о том, что они закончили ремонт в Петушинском районе на трассе М-7, на который так жаловались водители из-за постоянных пробок. Речь идет об участке со 118-го по 133-й км.

"На 15 километрах трассы, включая город Петушки и деревню Липна, дорожники выполнили работы по фрезеровке старого асфальта, устройству выравнивающего слоя и укладке нового покрытия из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Общая площадь работ составила более 300 тысяч квадратных метров", сообщили в ФКУ.

Также дорожники обновили инфраструктуру дороги, выполнив ремонт системы водоотвода с восстановлением кюветов. Также на протяжении всего участка обновлено металлическое барьерное ограждение, что позволит предотвратить выезд автомобилей на встречку и свести к минимуму лобовые столкновения.