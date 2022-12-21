Администрацию Коврова обязали вывозить мусор с закрытого кладбища

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Ковровская городская прокуратура по обращениям местных жителей провела проверку по содержанию закрытого городского кладбища, расположенного между железнодорожными ветками Ковров-Муром, Нижний Новгород-Муром (окружная дорога), Ковров – Нижний Новгород.

Установлено, что вопреки требованиям законодательства и территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами контейнерная площадка для сбора мусора на территории кладбища не создана, вывоз отходов должным образом не организован, что способствует возникновению несанкционированных свалок, - сообщают в областной прокуратуре.

Прокурором внесено представление главе города Коврова, однако меры, направленные на устранение нарушений, администрацией не приняты. Прокуратурой в Ковровский городской суд направлено исковое заявление с требованием об обязании администрации города устранить нарушения, в удовлетворении которого прокурору было отказано.

Прокуратурой проявлена принципиальная позиция по данному вопросу и принесено апелляционное представление, которое Владимирским областным судом удовлетворено, заявленные прокурором требования признаны обоснованными.

Фактическое исполнение решения взято прокуратурой на контроль.