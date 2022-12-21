Во Владимирской области за сутки поймали 10 нетрезвых водителей

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники полиции регулярно напоминают водителям, что нельзя садиться за руль пьяным. Это может стать причиной дорожно-транспортных происшествий, в том числе с трагическими последствиями.

В прошедшие сутки, 20 декабря, инспекторы ДПС ГИБДД в разных районах области отстранили от управления 10 водителей с признаками опьянения, сообщает областное УМВД.

Всего в декабре на территории Владимирской области сотрудниками полиции выявлено более 270 фактов управления транспортными средствами водителями, находившимися в нетрезвом состоянии. Также зарегистрированы факты дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей.