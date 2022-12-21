Во Владимирской области 21 декабря коронавирус диагностирован у 38 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 21 декабря лабораторно подтверждено 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

13 заболевших во Владимире, 5 - в Ковровском, 4 - в Петушинском, по 3 - в Гусь-Хрустальном и в Вязниковском районах, по 2 - в Александровском и Киржачском районах, по 1 - в Муромском, Кольчугинском, Собинском, Камешковском, Меленковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178282 случая заболевания (49503 сл. в г. Владимире, 19255 сл. в Муромском, 21066 сл. в Ковровском, 6347 сл. в Петушинском, 8609 сл. в Кольчугинском, 10937 сл. в Александровском, 7224 сл. в Юрьев-Польском, 15821 сл. в Гусь-Хрустальном, 1734 сл. в Судогодском, 3573 сл. в Собинском, 1959 сл. в г. Радужный, 5808 сл. в Киржачском, 4064 сл. в Камешковском, 3287 сл. в Гороховецком, 4555 сл. в Меленковском, 6024 сл. в Вязниковском, 6203 сл. в Суздальском, 2313 сл. в Селивановском).