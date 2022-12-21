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НовостиОбщество21 декабря 2022 7:52

Во Владимире застройщик незаконно поставил забор на муниципальной земле

Таким образом был огорожен строительный объект на улице Горького
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван ВИСЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной совместно с региональным Управлением Росреестра проверкой, прокуратура города Владимира обнаружила нарушение со стороны ООО СЗ «Ренова».

Компания занимается строительством многоквартирного дома на улице Горького, и огородила стройплощадку забором, который «залез» на муниципальные и частные участки земли.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей, а руководству внесли представление.

Однако нарушение устранено не было, в связи с чем фирму оштрафовали еще на 50 тысяч рублей за неисполнение требований прокурора.

Фактические устранение нарушений находится на прокурорском контроле.