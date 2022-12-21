Во Владимире застройщик незаконно поставил забор на муниципальной земле

.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной совместно с региональным Управлением Росреестра проверкой, прокуратура города Владимира обнаружила нарушение со стороны ООО СЗ «Ренова».
Компания занимается строительством многоквартирного дома на улице Горького, и огородила стройплощадку забором, который «залез» на муниципальные и частные участки земли.
По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей, а руководству внесли представление.
Однако нарушение устранено не было, в связи с чем фирму оштрафовали еще на 50 тысяч рублей за неисполнение требований прокурора.
Фактические устранение нарушений находится на прокурорском контроле.