Во Владимире застройщик незаконно поставил забор на муниципальной земле

. Фото: Иван ВИСЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной совместно с региональным Управлением Росреестра проверкой, прокуратура города Владимира обнаружила нарушение со стороны ООО СЗ «Ренова».

Компания занимается строительством многоквартирного дома на улице Горького, и огородила стройплощадку забором, который «залез» на муниципальные и частные участки земли.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей, а руководству внесли представление.

Однако нарушение устранено не было, в связи с чем фирму оштрафовали еще на 50 тысяч рублей за неисполнение требований прокурора.

Фактические устранение нарушений находится на прокурорском контроле.