В Петушинском районе предприятие задолжало работнику 260 тысяч рублей

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Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, в отделении судебных приставов Петушинского района находилось исполнительное производство в отношении местного завода по производству безалкогольных напитков и питьевых вод.

Предприятие задолжало одному из своих сотрудников 260 тысяч рублей зарплаты, но даже после решения суда платить не торопилось.

Тогда пристав предупредил руководство завода об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, после чего были арестованы банковские счета организации, а также наложен запрет на регистрационные действия на пять машин предприятия.

Наконец, приставы арестовали участок земли, а также восемь производственных и административных зданий завода, что и сыграло решающую роль. Наконец, вся сумма долга была выплачена, а исполнительное производство окончено.