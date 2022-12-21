Во Владимире местный житель до смерти избил соседа по общежитию

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях суд признал 25-летнего жителя областного центра виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровье, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 7 марта мужчина находился в гостях у друзей в общежитии, когда к ним заглянул сбытовой просьбой 47-летний сосед.

На почве неприязни молодой человек принялся избивать мужчину руками и ногами , нанося удары по голове. К сожалению, от полученных травм сосед скончался.

Сам парень вину не признал. С учетом всех обстоятельств, суд приговорил его к 10 годам колонии особого режима.