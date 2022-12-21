В Киржаче появится "Сладкий мост"

Это не первый мост, появившийся в Киржаче, благодаря "Киржачской типографии". Фото: Ольга МАКАРОВА

24 декабря в Киржаче состоится еще одно необычное культурное мероприятие. Здесь откроют очередной, 13-й по счёту, деревянный пешеходный мост, получивший название "Сладкого".

По замыслу его устроителей – семьи Закусиных и руководителя ОАО «Киржачская типография» Евгения Фёдорова «Сладкий мост» положит начало новой парковой зоны отдыха, которая будет расположена в микрорайоне «Мебельная фабрика» на улице Магистральная вблизи дома №28-а.

Праздник, посвящённый открытию «Сладкого моста» состоится 24 декабря в 18.00 в микрорайоне «Мебельная фабрика» на улице Магистральная. Организаторы просят не путать город Киржач с деревней Киржач в Петушинском районе