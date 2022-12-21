В Вязниковском районе чиновников наказали за плохую уборку снега

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Как сообщает прокуратура города Владимира, надзорное ведомство Вязниковского района провело проверку качества уборки снега, в том числе на автобусных остановках, автомобильных дорогах и тротуарах.

В ходе проверки было установлено, что на дорогах Вязников, а также поселков Мстера и Никологоры имеются снежные валы, находящиеся на расстоянии ближе чем в 20 метров от остановок общественного транспорта. Также дороги покрыты льдом и снегом.

По результатам мероприятий всем главам муниципалитетов внесены представления, а устранение нарушений взято на контроль.

На заместителя главы администрации Вязниковского района было возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Представителей поселковых администраций также вызвали в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении аналогичных дел.