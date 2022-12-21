В центре Владимира ликвидирован пожар в комиссионном магазине

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.59 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в комиссионном магазине, расположенном в доме №9 по улице Большая Московская, у остановки «Улица Спасская» в сторону Золотых ворот.

На место ЧП выехали 17 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту их прибытия внутри торговой точки, расположенной в трехэтажном доме на первом этаже, наблюдался черный дым.

Два звена газодымозащитников направились внутрь. Из дома во время тушения эвакуировали 12 человек, включая троих детей, к счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Внутри магазина пожар был локализован и ликвидирован на площади 10 квадратных метров, сгорели внутренняя отделка и часть вещей.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.