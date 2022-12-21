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НовостиОбщество21 декабря 2022 6:03

Во Владимирской области с января поднимется плата за капитальный ремонт

Таким образом власти намерены отремонтировать больше домов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Даниил ОПАРИН

Как сообщает администрация Владимирской области, с 1 января 2023 года размер взноса на капитальный ремонт составит 8,4 рубля за один квадратный метр вместо 7,5 нынешних.

Индексацию проводят согласно индекса потребительских цен, установленных в регионе.

При этом власти напомнили, что плату за капремонт ввели еще в 2014 году, и уже тогда экономически обоснованной эксперты назвали стоимость в 14,38 рубля за квадратный метр, так что по факту плата взимается меньше, чем может быть.

Как бы то ни было, с новым тарифом областная администрация рассчитывает в следующем году дополнительно собрать порядка 212,4 миллионов рублей, благодаря чему можно отремонтировать на 29 многоквартирных домов больше.