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НовостиОбщество20 декабря 2022 14:59

Власти Владимирской области обещают найти приюту «Валента» новое место

Уже 20 декабря к ветеринарам приехали представители мэрии и обладминистрации
Алексей КОТМЫШЕВ
В "Валенте". Фото: администрация Владимирской области

В "Валенте". Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, после поднявшейся шумихи вокруг приюта для животных «Валента», который по решению суда могут в ближайшее время закрыть, губернатор Александр Авдеев дал поручение посетить приют.

На место выехал директор департамента ветеринарии Александр Григорьев, а также сотрудники мэрии Владимира. На месте они встретились с руководителем «Валенты» Валентиной Соковой и обсудили сложившуюся ситуацию.

В качестве возможного решения предлагается единственно возможный: переезд приюта в менее людное место, сейчас горадминистрация Владимира ищет варианты.

- Ясно одно: и люди, и животные нуждаются в защите. Вешать замок на дверь, а животных выпускать на волю никто не будет, - сообщил Александр Григорьев.

Так что теперь у приюта есть основания надеяться, что им предоставят новое помещение, где не будет проблем коммунального характера и споров с местными жителями.