В Гороховецком районе водитель трижды попался пьяным за рулем

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гороховецкого района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту повторного управления машиной в нетрезвом виде человеком, уже имеющим за это судимость.

В преступлении обвиняется местный житель, который в конце февраля 2020 года был приговорен за повторную пьяную поездку к 300 часам обязательных работ с лишением права управления транспортом на 2 года.

Однако выводов мужчина не сделал, и снова сел за руль автомобиля жены, на котором отправился а поездку по Гороховецкому району, где и был задержан инспекторами ГИБДД.

Вину мужчина полностью признал. Если его вина будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управления транспортом до шести лет.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.