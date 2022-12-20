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НовостиОбщество20 декабря 2022 13:22

Во Владимире торговали нелегальными семенами огурцов и помидоров

Целый ряд сомнительных сортов обнаружили сотрудники Россельхознадзора
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, на днях сотрудники ведомства провели мероприятия в ряде магазинов Владимира, торгующих семенным материалом.

Суть мероприятий состояла в том, что инспекторы под видом простых посетителей приходили в торговые точки и внимательно знакомились с тем, что предлагалось к продаже. Тут и были обнаружены семена овощей, которые не числятся в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию. Проще говоря — такие семена банально не зарегистрированы в России.

Среди сортов огурцов были найдены такие, как «Санькина любовь», «Всем на зависть», «Пучковое ожерелье». Помидоры тоже отличались многообразием «несуществующих» семян, среди которых имелись «Минусинский домашний», «Сызранская пимпочка», «Валентинки» и прочие. Торговля таими семенами нарушает закон «О семеноводстве», в связи с чем по итогам проверок всем пяти магазинам были объявлены предостережения.