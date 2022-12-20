Во Владимирской области в мясной продукции обнаружены антибиотики

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в течение 2022 года сотрудниками ведомства был отобран ряд проб мясной продукции, которую выпускает один из крупнейших производителей региона.

Оказалось, что в пробах содержатся остатки лекарств и антибиотиков — диклофенак и доксициклин, что является нарушением технических регламентов.

Дело в том, что само по себе наличие в мясе антибиотиков негативно влияет на организм человека, а также вырабатывает устойчивость к ним.

Установлено, что на программа производственного контроля на предприятии не обеспечивает выпуск безопасной продукции в магазины, в том числе в связи с отсутствием достаточного лабораторного исследования сырья, поступающего на завод, и уже готовых изделий.

В связи с этим у производителя аннулировали четыре декларации о соответствии, а также выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.