У жителя Александрова нашли 38 кустов конопли

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Сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области задержали 32-летнего жителя Александрова. При осмотре принадлежащего ему земельного участка, расположенного в одном из коттеджных поселков, оперативники обнаружили растительную массу зеленого цвета, а также части растений.

Кроме того, в квартире у мужчины полицейские обнаружили 38 кустов конопли, для роста которой были созданы необходимые условия. Проведенное исследование показало, что изъятым является марихуана, массой почти 200 граммов, и части растений конопли, массой более 90 граммов, сообщают в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.