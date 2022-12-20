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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 11:32

У жителя Александрова нашли 38 кустов конопли

Мужчину поместили под домашний арест
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
скрин с оперативного видео

скрин с оперативного видео

Сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области задержали 32-летнего жителя Александрова. При осмотре принадлежащего ему земельного участка, расположенного в одном из коттеджных поселков, оперативники обнаружили растительную массу зеленого цвета, а также части растений.

Кроме того, в квартире у мужчины полицейские обнаружили 38 кустов конопли, для роста которой были созданы необходимые условия. Проведенное исследование показало, что изъятым является марихуана, массой почти 200 граммов, и части растений конопли, массой более 90 граммов, сообщают в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.