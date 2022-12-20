В Гусь-Хрустальном на подростка упал металлолом

Фото СУ СКР по Владимирской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Он обвиняется в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

По версии следствия, днем 3 мая обвиняемый, загружая металл с помощью крана-манипулятора на территории предприятия, не предпринял мер для определения и обозначения знаками безопасности опасной зоны, в которой посторонним находиться запрещено.

В зоне погрузки оказался несовершеннолетний. При подъеме из ковша частично выпал металлолом прямо на подростка. Полученные травмы причинили тяжкий вред здоровью, уточняют в СУ СКР по Владимирской области.

Уголовное дело направлено в Гусь-Хрустальный городской суд.