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НовостиОбщество20 декабря 2022 11:02

В Гусь-Хрустальном на подростка упал металлолом

Уголовное дело передано в суд
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото СУ СКР по Владимирской области

Фото СУ СКР по Владимирской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Он обвиняется в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

По версии следствия, днем 3 мая обвиняемый, загружая металл с помощью крана-манипулятора на территории предприятия, не предпринял мер для определения и обозначения знаками безопасности опасной зоны, в которой посторонним находиться запрещено.

В зоне погрузки оказался несовершеннолетний. При подъеме из ковша частично выпал металлолом прямо на подростка. Полученные травмы причинили тяжкий вред здоровью, уточняют в СУ СКР по Владимирской области.

Уголовное дело направлено в Гусь-Хрустальный городской суд.