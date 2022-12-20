Владимирские полицейские задержали мошенника, обманувшего пенсионера на 700 тысяч рублей

фото предоставлено областным УМВД

В дежурную часть УМВД России по городу Владимиру с сообщением о совершённом мошенничестве обратился 81-летний местный житель. Он рассказал, что поверил словам позвонившего незнакомца, который представился правоохранителем и оповестил о ДТП с участием его родственника. Для урегулирования ситуации срочно нужны были деньги и предметы личной гигиены.

Как сообщают в областном УМВД, пенсионер передал требуемые вещи и 700 тысяч рублей приехавшему к нему мужчине-курьеру. Однако позже, связавшись с близким человеком, потерпевший узнал, что с ним всё в порядке.

Владимирские правоохранители выяснили, что к заявителю приходил 25-летний житель подмосковного Раменского. Они задержали его по месту проживания. Мужчина рассказал, что в мессенджере злоумышленник нашёл высокооплачиваемую вакансию курьера. По указанию работодателя поехал во Владимир, где забрал у обманутого пенсионера все сбережения.

У посыльного изъяли 500 тысяч рублей. Остальное он уже успел перевести на счёт сообщника.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.