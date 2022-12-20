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НовостиОбщество20 декабря 2022 9:37

Во Владимирской области над трассой М-12 построят переходы для животных

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

На платной магистрали М-12 Москва – Казань, в том числе и во Владимирской области построят специальные переходы для животных - экодуки над дорогой и зверопроходы под трассой, сообщила компания «Автодор» в telegram-канале.

Всего возведут 48 таких сооружений: 8 экодуков и 40 зверопроходов. Места для их строительства выбрали на основе анализа путей миграции диких животных и информации от местных властей о маршрутах прогонов домашнего скота.

Чтобы животные пользовались своими переходами и не выбегали на проезжаю часть, устанавливают вдоль трассы сетчатые ограждения. Кроме того, для охраны окружающей среды и уменьшения воздействия шума на людей вблизи населенных пунктов строят шумозащитные экраны.