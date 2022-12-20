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НовостиОбщество20 декабря 2022 8:41

Владимирская область получит федеральную дотацию на укрепление бюджета

Эта дотация компенсирует средства, выделенные на поддержку инвесторов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Даниил ОПАРИН

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев, регион вошел в число 19 субъектов России, которым правительство выделило деньги на частичную компенсацию средств, направленных на поддержку инвесторам.

Таким образом федеральный центр поощрил территории, успешно внедрившие у себя региональный инвестиционный стандарт.

В общей сложности было выделено порядка 3 миллиардов рублей, из которых Владимирская область получит 280 миллионов 671 тысяч. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным.