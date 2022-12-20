В Суздале стартовал «Кубок Автодора» по греко-римской борьбе

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Впервые на Владимирской земле проходят межрегиональные соревнования по греко-римской борьбе, инициатором которых выступила государственная компания «Автодор». В турнире участвуют 150 атлетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Башкирии, Пермского края, Владимирской, Московской, Нижегородской, Тверской и Свердловской областей. География регионов не случайна, через часть их них пройдёт одна из главных транспортных артерий страны – новая трасса М-12 «Восток».

– Мы рады, что именно Суздаль стал площадкой проведения турнира в этом году. Владимирская школа борьбы – одна из лучших в России, у нас есть сильные спортсмены, отличный тренерский штаб. Ребята сегодня получили возможность показать себя, и мы всей душой за них болеем. Верим, что это новое поколение чемпионов, - отметил Александр Авдеев.

На церемонии открытия соревнования губернатор вручил удостоверения «Мастер спорта России по спортивной борьбе» владимирским спортсменам – Александру Пастушенко, Тембулату Абазову, Даниилу Евсееву, Степану Стародубцеву и Сайфуле Магомедову.