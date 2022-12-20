Суздальские прокуроры потребовали от властей очистить реку Каменка

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной Суздальской межрайонной прокуратурой проверки по факту захламления русла Каменки было установлено, что в райцентре на улице Ленина в реке действительно находится строительный мусор. Образовался он после ремонта моста и до сих пор не убран, причем администрация города никаких мер в связи с этим не предпринимала.

В связи с этим надзорное ведомство направило в Суздальский районный суд иск, потребовав обязать мэрию очистить русло Каменки в районе улицы Ленина. Суд это требование удовлетворил, в законную силу решение еще не вступило.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.