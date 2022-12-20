Территории у большинства владимирских больниц и школ не очищены от льда

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Владимирская прокуратура провела мониторинг организации уборки территорий учреждений здравоохранения и образования.

Так, на территории Городской больницы № 7 не очищен от льда подход к учреждению, в том числе, подход к пандусу для маломобильных групп населения. Там запросто можно упасть и получить травму. Главврачу было внесено представление и возбуждено дело об административном правонарушении.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности Областного перинатального центра, Городской больницы № 2», Больницы скорой помощи г. Владимира.

Кроме того, сотрудники прокуратуры обошли 47 образовательных учреждений (детские сады, школы), где были выявлены нарушения в деятельности детского сада № 64, школы №36, №13, Владимирского химико-механического колледжа.

В отношении ответственных должностных лиц учреждений образования возбуждены дела об административном правонарушении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.