В Александрове определен создатель проекта рекультивации городской свалки

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соответствующий лот был размещен 2 декабря администрацией Александровского района на официальном сайте госзакупок России. Заявки подавались до 12 декабря включительно, а начальная цена контракта составляла 12 миллионов 597 тысяч рублей.

Согласно договору, в течение 3 месяцев подрядчик должен провести все необходимые инженерно-геологические и прочие изыскания на Александровской городской свалке, затем разработать собственно саму проектно-сметную документацию в течение 2 месяцев, а потом за 30 дней провести общественные слушания.

По результатам торгов победил участник, предложивший провести работы за 7 миллионов 128 тысяч 290 рублей. Этим подрядчиком стало АО «Нижне-Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики».