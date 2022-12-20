Во Владимирской области на карантин полностью закрыты 4 школы и 2 детсада

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19 декабря на оперативном совещании обсуждалась тема роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе.

Рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 12,6 процента. В половине случаев при тестировании выявляется так называемый «свиной грипп», который протекает тяжело и может вызывать серьёзные осложнения, в том числе и после выздоровления, сообщил вице-губернатор Константин Баранов.

На текущий момент в области полностью закрыты на карантин 2 детских сада и 4 школы. Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 64 класса в школах региона. Ситуация пока не требует введения досрочных новогодних каникул.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой губернатор призвал глав муниципалитетов очень внимательно отнестись к вопросу расчистки дорог после прошедших снегопадов для проезда скорой помощи.

«Уделите особое внимание уборке снега, его нужно максимально быстро убрать. Прошу проработать маршруты с Департаментом здравоохранения, чтобы каждый житель был спокоен, что в случае необходимости скорая помощь доедет до него», – подчеркнул Александр Авдеев.