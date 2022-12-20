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Продолжается строительство Рпенского проезда. Для уменьшения количества загрязняющих веществ и стоков с дороги применяется ступенчатая очистка: первый этап - механическая фильтрация, где проходит очистка стоков от мусора, второй этап - очищенная жидкость взаимодействует со специальными бактериями, перерабатывающими стоки в ил и воду, третий этап - вода проходит дополнительную фильтрацию для полного цикла очистки. Кроме того, установлены специальные барьеры, отводящие загрязненные стоки от водного объекта.

Как сообщили в департаменте транспорта, сейчас на Рпенском проезде идут работы по строительству подпорных стен моста. Итоговым этапом в 2022 году будет опускание пролётного строения моста с временных опор на постоянные с помощью 1100-тонного крана и 30 гидравлических домкратов.