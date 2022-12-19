Во Владимире на улице Мира нарядили многонациональную елку

фото с сайта городской администрации

19 декабря во Владимире состоялось открытие символической многонациональной елки. Нарядить новогоднее дерево игрушками и фигурами в национальной символике разных народов придумали национально-культурные объединения и администрации города Владимира.

Настоящую живую ель, растущую в сквере на ул. Мира, в районе дома № 34, украсили новогодними игрушками, иллюминацией и фигурами 15-ти танцующих пар в народных костюмах. На многонациональной владимирской елке представлены наиболее активные и многочисленные общины города Владимира, в том числе азербайджанская, армянская, башкирская, белорусская, грузинская, дагестанская, еврейская, казачья, таджикская, татарская, узбекская, украинская, цыганская, чеченская и, разумеется, русская.

Праздник завершился интерактивными играми и общим хороводом вокруг елки с участием владимирских школьников и активистов этноконфессиональных организаций.