Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 декабря 2022 13:49

В Суздальском районе в столкновении трех грузовиков пострадал водитель

Авария произошла на трассе Р-132 «Золотое кольцо» около 7.30 утра 19 декабря
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, на 271 километре трассы Р-132 28-летний водитель грузовика «Фусо», ехавший из Владимира в сторону Суздаля, не выдержал безопасную дистанцию до следовавшей перед ним грузовой «Газелью», которым управлял 37-летний водитель.

После удара «Газель» выехала в правый кювет и опрокинулась, а «Фусо» вынесло на встречную полосу, где он столкнулся со встречным «МАЗом», которым управлял 54-летний мужчина.

В итоге Оба этих грузовика также вылетели в кювет, причем «МАЗ» опрокинулся. В результате пострадал водитель «Фусо». Прибывшие на место ДТП сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области деблокировали его и перенесли в машину «скорой помощи».

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.