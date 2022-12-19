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НовостиОбщество19 декабря 2022 13:05

На сладкие подарки детям мобилизованных во Владимирской области выделили около 11 миллионов рублей

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Владимирской области сообщила, что около 11 млн рублей выделено на приобретение сладких подарков детям мобилизованных, а также ребятам, проживающим в пунктах временного размещения из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, Украины.

Отдельно было решено отправить детей мобилизованных из Владимирской области на новогодние елки. Они пройдут для ребят по всей области. Всего - около 85 мероприятий, на которые приглашено более 3 тысяч детей и членов семей мобилизованных, добровольцев и контрактников.

Около 160 детей из этой категории также получили билеты на Губернаторскую ёлку, два ребёнка из Ковровского района отправятся на Кремлёвскую ёлку. Около 150 ребят планируется направить на ёлку мэра Москвы.