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НовостиОбщество19 декабря 2022 13:02

Во Владимирской области росгвардейцы больше 2 тысяч раз выезжали по сигналу "тревога"

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Росгвардии по Владимирской области

фото Росгвардии по Владимирской области

Во Владимирской области за прошедший месяц сотрудники вневедомственной охраны региональной Росгвардии совершили более 2 тысяч выездов по сигналам «тревога» с охраняемых объектов и мест проживания и хранения имущества граждан. Для обеспечения безопасности и общественного порядка росгвардейцы привлекались 21 раз.

К ответственности за различные административные правонарушения привлечены 198 человек. Традиционно лидерами в списке правонарушений остаются нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, а также мелкие хищения.

Всего в ноябре 2022 года сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии пресечено около 40 правонарушений на охраняемых объектах и в отношении охраняемого имуществ граждан.