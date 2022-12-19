Во Владимирской области росгвардейцы больше 2 тысяч раз выезжали по сигналу "тревога"

фото Росгвардии по Владимирской области

Во Владимирской области за прошедший месяц сотрудники вневедомственной охраны региональной Росгвардии совершили более 2 тысяч выездов по сигналам «тревога» с охраняемых объектов и мест проживания и хранения имущества граждан. Для обеспечения безопасности и общественного порядка росгвардейцы привлекались 21 раз.

К ответственности за различные административные правонарушения привлечены 198 человек. Традиционно лидерами в списке правонарушений остаются нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, а также мелкие хищения.

Всего в ноябре 2022 года сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии пресечено около 40 правонарушений на охраняемых объектах и в отношении охраняемого имуществ граждан.