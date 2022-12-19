Владимирские общественники отправили на передовую больше 90 тонн гуманитарного груза

фото ОНФ по Владимирской области

Печки-буржуйки, генераторы, тепловые пушки, бензопилы, термобелье, продукты питания и детские письма представители ОНФ во Владимирской области доставили в расположение 346 и 344 полков.

Всего более 90 тонн гуманитарного груза было собрано и направлено с участием неравнодушных жителей и предпринимателей из Меленковского, Гусь-Хрустального, Муромского, Ковровского районов, Владимира, Меленок, Коврова, Мурома.

В полках проходят службу мобилизованные из Владимирской области. Представители президентского движения пообщались с бойцами, уточнили их потребности и собрали новый список необходимого.

«Мы доставили гумпомощь и адресные посылки лично в руки. Также записали все проблемные вопросы от солдат и командиров. Проверили условия проживания, кухню, транспорт, инвентарь. В ближайшее время будем организовывать промежуточный рейс к Новому году», – рассказал представитель Народного фронта во Владимирской области Александр Волков.