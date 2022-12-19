В Гусь-Хрустальном трое попали в больницу из-за ребенка, который поджег новогоднюю елку

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Новогодние украшения иногда оказываются не в радость. В Гусь-Хрустальном из-за того, что ребёнок поджёг коробку с новогодней ёлкой, произошёл пожар с пострадавшими.

Все случилось 18 декабря в квартире на пятом этаже дома №32 на Теплицком проспекте. Причиной пожара послужила детская шалость с огнём. В квартире проживает многодетная семья из пяти человек, но в момент пожара в ней находились трое, в том числе – двое детей. Младший решил развести в квартире костёр и поджёг коробку с новогодней ëлкой. Вернувшиеся члены семьи обнаружили пожар и сразу сообщили в пожарную охрану. Все почти сразу покинули помещение, но успели надышаться угарным газом и трое из них в итоге оказались в больнице.

В ГУ МЧС России по Владимирской области сообщают о госпитализации двух взрослых (1986, и 1985 годов рождения) и одного ребенка 2006 года рождения. Также из дома были эвакуированы 35 человек. Сам пожар потушен на площади 2 квадратных метра.