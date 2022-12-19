Житель Владимира сядет на 10 месяцев в колонию за вождение в нетрезвом виде

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Ленинский районный суд признал 43-летнего владимирца виновным у том, что он сел за руль пьяным, причем у него уже была судимость по этой статье. Еще 6 сентября его признали виновным по этой статье, мужчина должен был заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговором суда его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.

Как сообщает областная прокуратура, не прошло и месяца, как владимирец снова сел за руль в нетрезвом виде и поехал по городу, где его остановили полицейские. Концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом осужденным воздухе превысила допустимые показания более чем в 6 раз.

На этот раз суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении со штрафом 195 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 4 года.