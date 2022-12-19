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НовостиОбщество19 декабря 2022 10:07

Владимирский Роспотребнадзор проведет «горячую линию» по просрочке в магазинах

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Александр КАТЕРУША

С 19 по 30 декабря Управление Роспотребнадзора по Владимирской области проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов.

В период проведения тематического консультирования специалисты Управления ответят на вопросы, касающиеся сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции, требований к маркировке, к качеству и безопасности, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

Телефоны «Горячей линии» 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.

Консультации в рамках «горячей линии» будут организованы в соответствии с режимом работы Управления.