За сутки из Владимира вывезли 4320 кубометра снега

фото с сайта мэрии

Специалисты коммунальных служб Владимира и владимирцы-волонтеры продолжают очистку города от снега, выпавшего в минувшие выходные. Численность людей и техники, задействованных на уборке снега в выходные, была увеличена — на пике снегопада в воскресенье снежные завалы убирали 1669 работников и 124 единицы специализированной техники. За минувшие сутки из города было вывезено 4320 кубометров снега — самосвалы выполнили 216 рейсов.

В ночь с воскресенья на понедельник уборку снега с основных магистралей города вели 46 единиц спецтехники «ЦУГД». С утра 19 декабря работы по механизированной патрульной очистке от снега продолжают 54 коммунальные машины.

Дороги, остановки и лестницы чистят 62 дворника «ЦУГД». Ранним утром, до начала своего рабочего дня, им помогали волонтеры, в том числе работники мэрии города.

Уборка снега во дворах многоквартирных домов организована силами всех 49 городских управляющих компаний. В выходные на пике снегопада были привлечены для работы 860 дворников и свыше 100 единиц техники. Сегодня работы по расчистке дворов МКД продолжают около 760 дворников и более 70 единиц собственной и арендованной техники.