Мошенники стали обманывать владимирцев с помощью поддельных платежек через сайт госуслуг

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У мошенников появилась новая схема для обмана. Они присылают владимирцам в мессенджеры уведомление якобы от «Госуслуг». На аватарке стоит их логотип. В сообщении пишут, что пришел счет за коммунальные услуги, но на портале сейчас технические проблемы и погасить задолженность можно по резервной ссылке. В качестве извинения за неудобства всем пользователям сделают скидку 30%, если оплатить квитанцию в короткие сроки.

- Если кто-то выходит с вами на связь в мессенджере, соцсети, по электронной почте от имени какого-то ведомства, банка или магазина, лучше не поддерживайте разговор и не переходите по ссылкам из сообщений. С помощью фишинговых сайтов мошенники охотятся не только за реквизитами карт, но и за другой информацией. Например, если вы по невнимательности введете логин и пароль от своего настоящего аккаунта на «Госуслугах» на поддельном сайте, то дадите доступ к своему профилю преступникам. А они могут оформить кредит на вас, используя номер вашего паспорта и другую персональную информацию, - рассказывает заместитель владимирского отделения Банка России Александр Хлысталов.

Прежде чем авторизоваться или вбивать номер своей карты на каком-то сайте, очень важно проверить его адрес. Если он отличается хотя бы одним символом от привычного – скорее всего, это клон, созданный преступниками.