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НовостиОбщество19 декабря 2022 8:32

Во Владимире может появиться горнолыжная школа

18 декабря на Студеной горе заработал горнолыжный спуск
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

18 декабря пустовавший семь лет склон на Студеной горе вновь стал центром притяжения горожан. Здесь открылся горнолыжный спуск.

Склоны комплекса разделены на две зоны – одна для катания на горных лыжах, вторая – для спусков на тюбинге. Длина трасс составляет 200 и 300 метров, площадь горнолыжного склона – 16500 квадратных метров, одновременно на склоне могут находиться до 100 человек. Горнолыжная трасса оборудована освещением и двумя буксировочными канатными дорогами. На территории комплекса открыт прокат спортивного инвентаря, работают кафе и автомобильная парковка.

- Это центр города, и на «Студёнке» будет много отдыхающих – владимирцев и, надеюсь, туристов. Поскольку объект в отличной транспортной доступности, задумались о создании на базе комплекса горнолыжной школы для подготовки не только любителей, но и профессиональных спортсменов, - отметил губернатор Александр Авдеев.